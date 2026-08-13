Zmajići u polufinalu Eurobasketa!

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale FIBA U16 Eurobasketa B divizije nakon velike pobjede nad Velikom Britanijom rezultatom 83:73 poslije produžetka.

Mladi Zmajevi do pobjede su stigli nakon velikog preokreta u četvrtfinalnom susretu odigranom u Gevgeliji u Sjevernoj Makedoniji.

Velika Britanija bolje je otvorila utakmicu i nakon prve četvrtine imala prednost 12:6. Britanci su bili uspješniji i u drugoj dionici, koju su dobili 22:19, pa su na odmor otišli sa devet poena prednosti – 34:25.

Ipak, potpuno drugačiju Bosnu i Hercegovinu vidjeli smo u nastavku. Izabranici BiH treću četvrtinu dobili su rezultatom 23:13, preokrenuli rezultat i u posljednjih deset minuta ušli s minimalnom prednošću od 48:47.

Uslijedila je prava drama. Velika Britanija dobila je posljednju četvrtinu 19:18, pa je nakon 40 minuta rezultat bio 66:66 i odluka o putniku u polufinale morala je pasti u produžetku.

A u dodatnih pet minuta na parketu je postojala praktično samo jedna ekipa.

Mladi Zmajevi odigrali su sjajan produžetak, postigli čak 17 poena, Britancima dozvolili samo sedam i na kraju slavili sa 83:73, čime su osigurali mjesto među četiri najbolje reprezentacije prvenstva.

BiH je tako nastavila odličan nastup na Eurobasketu B divizije. Grupnu fazu završila je sa četiri pobjede u pet utakmica, savladavši Norvešku, Bugarsku, Luksemburg i Finsku, dok je jedini poraz doživjela od Švedske.

Posebno impresivan bio je način na koji je izborena četvrtfinalna pobjeda: BiH je na poluvremenu zaostajala devet poena, a zatim u drugom dijelu i produžetku potpuno okrenula utakmicu i napravila veliki korak prema samom vrhu B divizije.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Alem Elezović, koji je odigrao sjajnu utakmicu i ubacio 28 poena, uz devet skokova, četiri ukradene lopte i jednu blokadu. Veliki doprinos pobjedi dao je i Pavle Koprivica sa 22 poena i 11 skokova, čime je ostvario double-double, a dodao je i tri asistencije. Mak Omerović susret je završio sa 15 poena, devet skokova i pet asistencija, dok je Ibrahim Džemić posebno vrijedan posao odradio u odbrani sa čak šest ukradenih lopti, uz sedam poena i šest skokova.