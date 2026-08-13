Vlada FBiH: Radnici Nove Željezare Zenica neće biti ostavljeni sami

Nakon otvaranja stečajnog postupka u Novoj Željezari Zenica, Vlada Federacije BiH najavila je mjere podrške radnicima i njihovim porodicama, ali i aktivnosti na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje.

Iz Vlade FBiH poručuju da će, u okviru svojih nadležnosti, raditi na osiguravanju materijalne i socijalne zaštite radnika, kao i na programima prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoći pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca te rješavanju pitanja nedostajućeg staža, u skladu sa zakonom.

Od Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona bit će zatraženo da se bez odlaganja uključe u pripremu programa i osiguravanje sredstava za zakonom propisane novčane naknade radnicima koji ostanu bez zaposlenja.

Vlada istovremeno naglašava da cilj nije samo zbrinjavanje radnika koji ostanu bez posla, već i pronalazak pravno, finansijski i tehnički održivog modela za ponovno pokretanje proizvodnje. Eventualna podrška novom proizvodnom planu, kako navode, trebala bi biti vezana za očuvanje i ponovno otvaranje radnih mjesta.

Kao manjinski suvlasnik, Vlada FBiH će, kako je saopćeno, insistirati i na zaštiti postrojenja integralne proizvodnje čelika kao strateškog industrijskog resursa Federacije BiH.

„Ta postrojenja ne smiju biti uništena, otuđena niti opterećena na način koji bi onemogućio ponovno pokretanje proizvodnje“, poručili su iz Vlade FBiH.

Iz Vlade podsjećaju da su ranije pokušali spriječiti otvaranje stečaja i ponudili konkretna rješenja, ali ističu da sada neće trošiti vrijeme na prebacivanje odgovornosti.

„Naš prvi zadatak je zaštititi radnike i njihove porodice, a paralelno sačuvati mogućnost obnove proizvodnje“, navodi se u saopćenju.

Vlada FBiH poručuje da radnici Nove Željezare Zenica neće biti ostavljeni bez podrške te da će se nastojati osigurati uslovi da se što veći broj njih u budućnosti ponovo vrati na svoja radna mjesta.