Otvoren stečaj nad Novom Željezarom Zenica

Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad kompanijom Nova Željezara Zenica d.o.o., a za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirašidović iz Zenice.

Vjerovnici imaju rok od 30 dana od objave sudskog rješenja u „Službenim novinama Federacije BiH“ da prijave svoja potraživanja Općinskom sudu u Zenici. U istom roku trebaju obavijestiti stečajnog upravitelja o eventualnim pravima osiguranja na imovini kompanije.

Ispitno i izvještajno ročište zakazano je za 8. decembar 2026. godine u 10 sati u zgradi Općinskog suda u Zenici.

Zahtjev za pokretanje stečaja Nova Željezara Zenica podnijela je još 17. decembra 2025. godine, dok su ranije Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u kompaniji.