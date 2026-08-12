Dokazi iz SKY aplikacije doveli do optužnice protiv Arnautovića i Maglića

Podignuta optužnica protiv Admira Arnautovića i Adnana Maglića: SKY aplikacije otkrile trgovinu drogom i oružjem

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog Šmrk, i Adnana Maglića, zvanog Magla, u predmetu u kojem su korišteni dokazi pribavljeni putem kriptovane aplikacije SKY ECC.

Arnautović, rođen 1980. godine u Sarajevu, i Maglić, rođen 1985. godine također u Sarajevu, terete se da su od 2019. do 2022. godine, zajedno sa više njima poznatih osoba, učestvovali u planiranju, pripremanju i provođenju međunarodnog prometa opojnim drogama, kao i nedozvoljenom prometu oružja i vojne opreme.

Prema navodima Tužilaštva BiH, optužnicom je obuhvaćen promet kokaina i hašiša. Kokain je, kako se navodi, na ilegalnom tržištu prodavan po cijeni između 31.000 i 38.000 eura za kilogram, dok se cijena kilograma hašiša kretala između 2.400 i 3.500 eura.

Admira Arnautovića i Adnana Maglića Tužilaštvo tereti i za nedozvoljeni promet snajperskih i automatskih pušaka, kao i pištolja. U optužnici se navodi i da su planirali nanošenje teških tjelesnih povreda jednoj estradnoj ličnosti koja boravi izvan Bosne i Hercegovine.

Dio optužnice odnosi se i na pranje novca. Tužilaštvo tvrdi da je novac za koji se sumnja da je pribavljen nezakonitim aktivnostima korišten za kupovinu nekretnina, vozila i druge imovine, koja je registrirana na optužene ili njima bliske osobe.

Tokom sudskog postupka Tužilaštvo BiH najavilo je da će tražiti oduzimanje imovine za koju smatra da je stečena izvršenjem krivičnih djela.

SKY aplikacije u ovom predmetu korištene su kao jedan od izvora dokaza na osnovu kojih je Tužilaštvo BiH formiralo optužnicu.

Optuženima se na teret stavljaju krivična djela organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama, neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, pranja novca i teške tjelesne povrede.