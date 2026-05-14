Potvrđena optužnica protiv Banovićanina zbog droge

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Banovićima potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Nedima Husejnbašića (32) iz Banovića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema navodima optužnice, Husejnbašić se tereti da je 13. aprila 2026. godine u dvorištu vikendice koju koristi u blizini Banovića sakrio više pakovanja sa oko 400 grama amfetamina i manju količinu marihuane. Droga je, kako se navodi, bila pripremljena za dalju prodaju.

Pakovanja su pronađena u kaminu, među drvima za loženje i u oluku, a pronađene su i dvije digitalne vage sa tragovima opojne droge.

Na prijedlog postupajućeg tužioca, Općinski sud u Banovićima optuženom je produžio pritvor u zakonski predviđenom roku.