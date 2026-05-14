Čokolada Milka varala kupce: Pakovali manje grama u isto pakovanje

Regionalni sud u Bremenu presudio je da je proizvođač Milke obmanuo potrošače nakon što je težina čokolade Alpenmilch smanjena sa 100 na 90 grama, dok je pakovanje ostalo gotovo nepromijenjeno.

Postupak je pokrenuo hamburški ured za zaštitu potrošača VZHH protiv kompanije Mondelēz. Sud je ocijenio da problem nije samo u zadržavanju slične ambalaže, nego i u tome što stvarna količina proizvoda nije odgovarala očekivanju koje je kod kupaca godinama stvaralo poznato ljubičasto pakovanje.

Milka Alpenmilch ranije je imala 100 grama, a nakon smanjenja težila je 90 grama. Pakovanje nije bilo vidljivo promijenjeno, dok je čokolada bila tek neznatno tanja. Početkom 2025. godine cijena je porasla sa 1,49 na 1,99 eura.

Sud je naveo da je na omotu moralo postojati jasno i lako uočljivo upozorenje o promjeni količine. Presuda još nije pravosnažna, a Mondelēz ima mjesec dana za žalbu. Iz kompanije su poručili da odluku suda shvataju ozbiljno i da će je detaljno razmotriti.

Mondelēz je tvrdio da su potrošače u Njemačkoj o promjeni informisali putem svoje web stranice i društvenih mreža, te da je smanjenje težine više Milka čokolada posljedica rasta troškova u lancima snabdijevanja. Ipak, njemački potrošači su prošle godine Alpenmilch proglasili „najbezobraznijim pakovanjem 2025”.

Slične kritike u Njemačkoj ranije su upućene i kompaniji Ritter Sport, koja je kod pojedinih proizvoda smanjila težinu sa 100 na 75 grama, uz gotovo istu veličinu proizvoda. Pritisak na proizvođače dodatno je pojačan rastom cijena kakaa nakon slabijih berbi u Zapadnoj Africi, dok je britanski Which? objavio da su cijene čokolade do augusta 2025. porasle za 14,6 posto na godišnjem nivou.