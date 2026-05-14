Potvrđena presuda za ubistvo Inele i sina u Kalesiji: Emiru Selimoviću 45 godina zatvora

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čime je postala pravosnažna.

Kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara 2025. godine, u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali, izvršio ubistvo zagušenjem.

Za ova dva krivična djela ubistva Sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je, primjenom odredbi o sticaju, izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina.

Riječ je o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je Kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao u predmetima iz svoje nadležnosti za najteže oblike krivičnih djela.