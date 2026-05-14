Bakir Izetbegović potvrdio kandidaturu za Predsjedništvo BiH

Bakir Izetbegović izjavio je gostujući na BHRT da će biti kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dok se zvanična potvrda njegove kandidature očekuje sutra na sjednici SDA.

Izetbegović je kazao da je namjerno ostavio prostor da unutar stranke bude vremena za razmišljanje o kandidaturi.

„Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja sam kandidovati neću sigurno“, rekao je Izetbegović, dodajući da je dobio stopostotnu podršku stranke.

Govoreći o predstojećim izborima, naveo je kako vjeruje u pobjedu, ali i da predsjednika SBB Fahrudin Radončić ne treba potcjenjivati.

„Radončić je sposoban čovjek, ne treba ga potcjenjivati“, rekao je predsjednik SDA.

Komentarišući aktuelnu vlast, Izetbegović je ocijenio da su, kako tvrdi, „Trojka i Bećirović izgubili povjerenje naroda“.

„Mislim da je narod sit ove vlasti, s pravom. Svjesni su da ako ostane Bećirović ostaje i Trojka i stanje se pogoršava“, istakao je Izetbegović.