Mjesto na kojem čuvate čokoladu može joj pokvariti okus: Evo gdje je nikada ne treba držati

Nepravilno čuvanje namirnica može znatno uticati na njihov ukus, teksturu i ukupnu kvalitetu. I najmanje odstupanje u temperaturi ili pogrešno mjesto skladištenja mogu dovesti do toga da omiljene poslastice izgube svježinu ili postanu „bljutave“. Zato je važno znati gdje i kako određene proizvode treba držati kako bi zadržali svoja najbolja svojstva. Jedno od najčešćih dilema u domaćinstvima je pitanje treba li čokoladu držati u frižideru ili u kuhinjskom ormariću, a zagovornici obje strane često vode rasprave o „ispravnoj“ metodi.

Stručnjak za skladištenje hrane, Joshua Houston iz Household Quotesa, uključio se u ovu raspravu tvrdeći da postoji jasan odgovor. Prema njegovim riječima, čuvanje čokolade u frižideru nije dobra ideja iz nekoliko razloga. „Čokolada vrlo lako upija mirise druge hrane iz frižidera. Osim toga, kada se ohladi, može izgubiti dio svog prepoznatljivog ukusa, pa postaje manje privlačna za jelo“, objašnjava Houston. Mnogi su primijetili i neugledan bijeli sloj koji se pojavljuje na površini, kao da je čokolada pokvarena. To je posljedica stajanja u frižideru, piše Daily Express.

„Promjena boje jedan je od najčešćih problema. Ona nastaje kada vlaga iz frižidera izazove ‘cvjetanje šećera’, proces u kojem šećer izlazi na površinu“, navodi Houston. Iako rok trajanja čokolade može biti od deset mjeseci do dvije godine, tamna čokolada zahvaljujući manjem udjelu mlijeka traje i duže, ipak sve ukazuje na to da je kuhinjski ormarić bolje rješenje za očuvanje okusa i teksture.

„Kuhinjski ormarić je bolja opcija sve dok je suh, jer vlaga s vremenom može narušiti okus. Idealna temperatura za čokoladu je između 12 i 18 stepeni Celzijusa, jer bi više temperature mogle dovesti do topljenja. Ako ste otvorili čokoladu, zamotajte je u hermetički zatvorenu foliju ili posudu kako biste je zaštitili od vlage i vanjskih mirisa“, savjetuje Houston.

Također preporučuje da se čokolada drži dalje od direktne svjetlosti jer ona, osim što potiče „cvjetanje šećera“, može ubrzati topljenje. „Čokolada koja je ‘procvjetala’ i dalje je sigurna za jelo, ali neće izgledati primamljivo i može imati nešto drugačiji ukus“, zaključuje Houston.