Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
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Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 12.06.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Srebrenika:

– u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju  Babunovići – Sarajlići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brda u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

  1. Grada Gračanice u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

3.Grada Lukavca u naselju Bistarac Gornji u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4.Grada Živinica u naselju Priluk u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  1. Općine Doboj Istok u naseljima: Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotnica, Velika Brijesnica i Mala Brijesnica u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Čelić u naselju Drijenča u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.
  3. Općine Banovići u naseljima Čolići i Omazići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

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