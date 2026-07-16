Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 17.07.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Srebrenika: – u dijelu naselja naselja Špionica centar u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, – u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

2. Grada Živinca u naselju Karaula,te ulicama Modračka i Partizanska u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.