Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 17.07.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Srebrenika: – u dijelu naselja naselja Špionica centar u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, – u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

2. Grada Živinca u naselju Karaula,te ulicama Modračka i Partizanska u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

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