Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 16.07.2026. godine (četvrtak) na području

Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Bjelave od mosta prema Kugama u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u dijelu naselja Duboki Potok kod Osnovne škole u vremenu od 12:00 do 14:30 sati,

– u naselju Cage – Ćosići u vremenu od 14:30 do 16:00 sati.

Grada Živinica:

– u naseljima Požar, Jahići, Bećirevići, Berići i Zenuni u vremenu od 09:30 do 15:00 sati,

– u naselju Gornji Vrnojevići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.