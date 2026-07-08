Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 09.07.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzle u ulicama Franjevačka, Ratimira Deletisa, Muhameda Hevaije Uskufija, Fra Grge Martića i Džafer Mahala u vremenu od 08:00 do 09:00 sati. Grada Srebrenika:

– u naselju Ahmići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Hodžići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Grada Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka i komplet MZ Gornja Orahovica u vremenu od 09:00 do 16:00 sati. Općine Banovići u ulicama Alije Izetbegovića (brojevi: 21, 23, 25, 27, 29,3 1, BB i BB3), 119. Muslimanske brdske brigade (brojevi: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, G2, BB i BB/4) i Patriotske lige (brojevi: 3, 5, 7, 8 i BB2) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 10.07.2026. godine (petak) na području Grada Tuzle u naseljima: Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 08:30 do 15: 30 sati.