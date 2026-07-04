Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom



Dana 05.07.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u ulicama: Željeznička i Pašage Gogića u vremenu od 10:30 do 13:30 sati.



Dana 06.07.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Trakilovići, Požarnica, Seljublje, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Vujići, Antići, Savići, Banj Brdo i Paraći u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Krojčica, Babice Laude, Rade Uhlika, Stjepana Živkovića, Uzeira Meškovića Rame, Tomislava Ramljaka, Petra Miljanovića i Srebrenička u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

– u naseljima: Srebrenička i Krojčica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

– u ulici Gine Herman u vremenu od 12:00 do 15:00 sati

– u ulici dr. Ibre Pašića u vremenu od 08:30 do 11:30sati.



2. Grada Živinica u ulici Živiničke Ose C u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.



3. Grada Srebrenika u naseljiima: Lisovići Zukići, Brezik, Podorašje Ahmetovići,Krušik i Lisovići Mešići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati

4. Općini Kalesija u naselju Jelovo Brdo u vremenu od 12:30 do 13:30 sati.