Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom Dana 05.07.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u ulicama: Željeznička i Pašage Gogića u vremenu od 10:30 do 13:30 sati. Dana 06.07.2026. godine (ponedjeljak) na području: 1. Grada Tuzle: – u naseljima: Trakilovići, Požarnica, Seljublje, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Vujići, Antići, Savići, Banj Brdo i  Paraći u vremenu od 08:30 do 12:00 sati. – u naseljima: Krojčica, Babice Laude, Rade Uhlika, Stjepana Živkovića, Uzeira Meškovića Rame, Tomislava Ramljaka, Petra Miljanovića i Srebrenička u vremenu od 08:00 do 11:00 sati. – u naseljima: Srebrenička i Krojčica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati. – u ulici  Gine Herman u vremenu od 12:00 do 15:00 sati – u ulici dr. Ibre Pašića u vremenu od 08:30 do 11:30sati. 2. Grada Živinica u ulici Živiničke Ose C u vremenu od 09:00 do 14:00 sati. 3. Grada Srebrenika u naseljiima: Lisovići  Zukići, Brezik, Podorašje Ahmetovići,Krušik i Lisovići Mešići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati 4. Općini Kalesija u naselju Jelovo Brdo u vremenu od 12:30 do 13:30 sati.

pročitajte i ovo