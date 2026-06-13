Hummels oduševljen Kolašincem nakon meča s Kanadom: “Apsolutna svjetska klasa”

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je s Kanadom 1:1 u Torontu, u prvom kolu Svjetskog prvenstva, u utakmici u kojoj su Zmajevi pokazali veliku borbenost i disciplinu.

BiH je povela u 21. minuti golom Jove Lukića, dok je Kanada do izjednačenja stigla u završnici susreta, pogotkom Cylea Larina u 78. minuti.

Nakon vodstva, Zmajevi su se dobro postavili u odbrani i dugo uspješno čuvali prednost, iako je Kanada imala veći posjed lopte i konstantno pokušavala doći do pogotka.

Jedan od najvažnijih trenutaka utakmice viđen je u 53. minuti, kada je Sead Kolašinac spektakularnom intervencijom spriječio gotovo siguran gol. Njegov potez, kojim je loptu izbacio u prečku, izazvao je brojne reakcije i pohvale fudbalskih stručnjaka. Video navedene situacije možete pogledati OVDJE.

Posebno je impresioniran bio bivši njemački reprezentativac Mats Hummels.

“Apsolutna svjetska klasa. U 90 posto slučajeva to je gol, ali on je to izveo na zaista izvanredan način”, izjavio je Hummels za MagentaSport.

Također, Sead Kolašinac izabran je za igrača utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada, po izboru za “Superior player of the match”.

Priznanje je stiglo nakon bespoštedne partije bh. defanzivca, ali i kao potvrda karaktera koji su Zmajevi pokazali tokom cijelog susreta.