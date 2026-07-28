Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak ka uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce.

Zastupnici su na vanrednoj sjednici podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojim je predviđeno uvođenje boračkog dodatka.

To, međutim, ne znači da je postupak završen i da isplata može odmah početi. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Vanredna sjednica Doma naroda zakazana je za četvrtak, 30. juli 2026. godine, sa početkom u 12 sati. Tek nakon odluke delega