Predstavnički dom BiH danas o zaštiti domaće proizvodnje čelika

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za danas, 19. maj, a na dnevnom redu nalazi se samo jedna tačka, razmatranje mjera iz nadležnosti institucija BiH s ciljem zaštite domaće proizvodnje, odnosno uvođenja privremenih zaštitnih mjera pri uvozu čelika i proizvoda od čelika.

Zahtjev za održavanje hitne sjednice uputili su zastupnici SDA Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra i Midhat Čaušević.

U obrazloženju su naveli da je potrebno usmjeriti aktivnosti Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih institucija ka zaštiti domaće proizvodnje čelika i čeličnih proizvoda. Posebno su istakli značaj očuvanja više od 1.200 radnih mjesta u „Novoj Željezari Zenica“, kao i više od 9.000 radnih mjesta u povezanim preduzećima i sektorima.

Predlagači smatraju da je proizvodnja čelika strateški važna za svaku državu, te da zaštita domaće proizvodnje mora biti jedan od prioriteta nadležnih institucija. Uz zahtjev za sazivanje sjednice dostavljeni su i materijali sa osnovnim informacijama, a tokom rasprave najavljeno je predlaganje odgovarajućih zaključaka.

Nakon hitne sjednice, trebalo bi da bude održana i redovna sjednica Predstavničkog doma. Na dnevnom redu su, između ostalog, Reformska agenda BiH, dopune Zakona o komunikacijama, kao i više zakonskih prijedloga koji se odnose na rad sigurnosnih i pravosudnih institucija, državljanstvo BiH, lične karte i Krivični zakon BiH.