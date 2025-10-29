Nema saglasnosti: Odbijeno zaduženje za rudnike Banovići, Kreka i Zenica

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nije odobrio zaduženje od 79,9 miliona eura, od čega bi približno polovina iznosa bila na teret Federacije BiH kao krajnjeg dužnika, oko 30 posto na Rudnik mrkog uglja Banovići i 20 posto na Elektroprivredu BiH.

Prema sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sredstva su bila namijenjena za projekat „pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini“. Projekat je uključivao prenamjenu rudničkog zemljišta u rudnicima Banovići i Kreka, zatvaranje jame u Zenici te obaveze prema radnicima rudnika – otpremnine, penzionisanje ili angažman na poslovima vezanim za razvoj kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Otplata kredita bila bi planirana od 2032. godine, uz sedmogodišnji grace period.

Dom nije podržao ni prijedlog zaključka kojim bi Ured za reviziju bio obavezan da sprovede reviziju svih rudarskih preduzeća, s ciljem sagledavanja poslovanja i troškova u 2025. godini, posebno u segmentu projekata pravedne tranzicije i održivosti sektora.

Za razliku od tog prijedloga, zastupnici su većinom glasova odobrili novo zaduženje od 95 miliona eura na osnovu izmijenjenog ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, namijenjeno izgradnji 5,5 kilometara duge poddionice Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc. Krajnji dužnik je preduzeće „Autoceste Federacije BiH“, s rokom otplate od 11 godina i četverogodišnjim grace periodom.

Nije odobrena odluka o relokaciji obaveza u vezi s kreditom kod Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Sarajevske obilaznice.

Zastupnici su, međutim, usvojili izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2023. i 2024. godinu. Kako je obrazloženo, iako Fond ostvaruje dobre rezultate, otvoreno tržište rada i dalje pokazuje slab interes za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Usvojeni su i Prijedlog Zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku u Federaciji BiH, koji treba ubrzati rješavanje dugotrajnih sudskih postupaka, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima, čiji je cilj dodatno unapređenje prava roditelja koji se trajno brinu o djeci s poteškoćama. O oba akta će se naknadno izjasniti Dom naroda, a za drugi je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Odobrene su i dvije strategije – o unapređenju prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH za period 2025–2030. i federalna Strategija za prevenciju ovisnosti za period 2025–2035.

Većinom glasova usvojeni su i zaključci s tematske sjednice Komisije za pitanja mladih, održane 22. oktobra, koji se odnose na unapređenje položaja mladih u Federaciji BiH.

Na istoj sjednici potvrđen je novi Statut Radio-televizije Federacije BiH, kao i odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju FBiH i Odbora za žalbe građana.

Predsjedavajući Doma Dragan Mioković najavio je da će do 25. novembra biti održana još jedna redovna i jedna vanredna sjednica, dok će tačni datumi biti naknadno objavljeni.