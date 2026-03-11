Svjetska banka odobrila 46 miliona eura za upravljanje otpadom u BiH

Svjetska banka 46 miliona eura BiH otpad odobrila je kroz novi projekat kojim bi trebalo unaprijediti upravljanje čvrstim otpadom i poboljšati usluge za više od milion stanovnika u Bosni i Hercegovini. Odluku o finansiranju donio je Odbor izvršnih direktora Svjetske banke.

Riječ je o projektu koji ima za cilj modernizaciju sistema zbrinjavanja otpada, uz poseban fokus na zatvaranje i sanaciju nesanitarnih deponija te unapređenje regionalnih sanitarnih deponija. Planirano je i širenje aktivnosti razdvajanja otpada, reciklaže, kompostiranja i ponovne upotrebe.

Prema podacima Svjetske banke, projekt bi trebao omogućiti sigurno i sanitarno zbrinjavanje više od 420.000 tona komunalnog otpada godišnje, dok se istovremeno očekuje povećanje stope reciklaže i ponovne upotrebe na oko 20 posto.

Također je navedeno da bi kroz ovaj program više od milion ljudi u Bosni i Hercegovini trebalo dobiti kvalitetnije usluge upravljanja otpadom. U okviru realizacije projekta očekuje se i otvaranje više od 100 novih radnih mjesta u sektoru upravljanja otpadom i povezanim djelatnostima.

Projekat, poznat kao Sustainable Waste Management Project, osim infrastrukturnih ulaganja predviđa i institucionalnu podršku općinama, kantonima i komunalnim preduzećima kako bi se ojačali kapaciteti za upravljanje otpadom i dugoročno unaprijedila održivost sistema.

Kako je saopćeno iz Svjetske banke, cilj projekta je da lokalnim zajednicama omogući prelazak sa nesigurnih načina odlaganja otpada na modernije i održivije sisteme koji doprinose zaštiti okoliša i javnog zdravlja.