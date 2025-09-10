Svjetska banka nastavlja podršku razvoju poljoprivrede u Federaciji BiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je sa predstavnicima Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, šefom Ureda Christopherom Sheldonom i tim liderom Projekta otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP) Augustom Garcijom.

Razgovarano je o aktuelnim i budućim projektima u sektoru poljoprivrede, s posebnim naglaskom na prioritetne aktivnosti koje se finansiraju uz podršku ove međunarodne institucije.

U fokusu sastanka bio je Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP), koji se realizuje uz podršku Svjetske banke i ima za cilj jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i osiguranje održivog razvoja ruralnih sredina u Federaciji BiH.

Predstavnici Svjetske banke izrazili su zadovoljstvo saradnjom s nadležnim institucijama, naglasivši značaj efikasne implementacije dogovorenih aktivnosti. Ministar Hrnjić je istakao važnost ovakve podrške u kontekstu izazova s kojima se suočava poljoprivredni sektor, uključujući klimatske promjene, nedovoljnu infrastrukturu i potrebu za modernizacijom proizvodnje.

Posebno je naglašeno da projekti koje finansira Svjetska banka predstavljaju ključni instrument za podizanje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvođača i izgradnju otpornijeg sistema proizvodnje hrane. Hrnjić je dodao da je saradnja do sada bila izuzetno kvalitetna te da će se kroz jačanje projektnih jedinica osigurati efikasna realizacija novih projekata u korist poljoprivrednika na terenu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastavlja privlačiti međunarodna sredstva i provoditi strateške projekte s ciljem modernizacije i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.