Grad Tuzla objavio poziv za podršku poljoprivrednoj proizvodnji

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači iz Tuzle, koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške, koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle.

Zahtjev za novčanu podršku grada Tuzle mogu predati fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području grada Tuzle, koji su uredno prijavili planirani obim proizvodnje u 2026. godini.

Izuzetno, zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške po osnovu nabavljenih muznih krava i plastenika površine 100 m² mogu predati i podnositelji koji nisu upisani u RPG (start-up proizvođači u poljoprivredi), ali su dužni istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku za nabavljeno muzno grlo, odnosno, plastenik podnijeti i zahtjev za registraciju poljoprivrednog gazdinstva i prijavu planiranog obima proizvodnje za 2026. godinu.

Sredstva za isplatu novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji osigurana su u Budžetu grada Tuzle za 2026. godinu.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta grada Tuzle podnose se na propisanim obrascima, a mogu se predati direktno putem Pisarnice Grada Tuzle (Šalter sala), svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta grada Tuzle mogu se podnositi sa početkom od 01.06.2026. godine, a krajnji rok za predaju zahtjeva je 30.06.2026. godine.

Obrasci zahtjeva na kojima je navedena dokumentacija koja se obavezno prilaže, te obrasci pratećih izjava, mogu se preuzeti na info pultu u Pisarnici Grada Tuzle ili na web stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba, u sekciji: Javni pozivi i oglasi.

Sve potrebne informacije u vezi podnošenja zahtjeva za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle, informacije o vrstama proizvodnje koja će se podržati u 2026. godini, iznosu novčanih podrški za svaku od podržavanih vrsta poljoprivredne proizvodnje, mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem kontakt telefona broj: 035/307 386 ili 035/307 380.