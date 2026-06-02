Završena rekonstrukcija pomoćnog terena na stadionu Tušanj

Na Gradskom stadionu Tušanj završeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za treninge, rekreaciju i razvoj mladih sportista.

Završene radove obišli su gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać.

Pomoćni teren je u potpunosti obnovljen i opremljen novom savremenom podlogom, koja će nakon licenciranja omogućiti i odigravanje utakmica. U okviru projekta izgrađeni su nova ograda, potporni zid, tribine i LED rasvjeta.

Gradonačelnik Lugavić istakao je da Grad Tuzla nastavlja ulagati u sportsku infrastrukturu, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za sportiste, klubove i rekreativce.

„Nastavljamo ulagati u sportsku infrastrukturu jer želimo našim sportistima, klubovima i rekreativcima osigurati kvalitetne uslove za rad i napredak. Tušanj je mjesto sporta, druženja i zdravog života, a ovakvi projekti ulaganje su u budućnost naše djece i mladih“, kazao je Lugavić.

Vrijednost projekta iznosi više od 700.000 KM. Sredstva su osigurali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je ostatak finansiran iz Budžeta Grada Tuzle.

Dodatna sredstva za poboljšanje uslova osigurana su i kroz apliciranje menadžmenta Gradskog stadiona Tušanj prema višim nivoima vlasti. Zahvaljujući tome nabavljeni su kontejneri sa tuš-kabinama, koji će služiti kao svlačionice za rekreativce, te je postavljena nova umjetna trava na malom pomoćnom terenu.

Iz Grada Tuzle navode da ulaganja u sportsku infrastrukturu potvrđuju opredijeljenost da se Tušanj razvija kao jedan od najznačajnijih sportskih centara u Bosni i Hercegovini.