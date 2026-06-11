Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje 13. juna

Ljetna turistička sezona u Tuzli svečano će biti otvorena 13. juna na Panonskim jezerima, koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šošeta.

Ulaz na koncert bit će besplatan, a početak sezone najavljen je kao uvod u bogato ljeto u gradu, uz sadržaje na Panonskim jezerima, turističku ponudu Tuzle i javno praćenje utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu na Trgu slobode.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da Tuzla i ovog ljeta građanima i turistima nudi brojne sadržaje, te izrazio očekivanje da će Panonska jezera tokom sezone zabilježiti rekordnu posjećenost.

Direktor JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla Maid Porobić najavio je nove sadržaje na kompleksu, među kojima je i dječiji zabavni park, dok je direktorica Turističke zajednice grada Tuzle Amra Jaganjac pozvala građane i goste da zajedno obilježe početak ljetne turističke sezone.

Tuzla spremna za ljeto i sportske događaje

Ljetna turistička sezona u Tuzli ove godine počinje u periodu kada će grad ponuditi i dodatne sadržaje za ljubitelje sporta.

Na Trgu slobode bit će organizovano javno praćenje utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu, što bi, uz Panonska jezera i gradske sadržaje, trebalo dodatno obogatiti atmosferu u centru Tuzle.

Gradsko vijeće Tuzle nedavno je usvojilo izmjene odluke o radnom vremenu, čime je tokom velikih sportskih događaja omogućeno produženje rada ugostiteljskih objekata do 6 sati ujutro narednog dana.

Svečano otvorenje ljetne turističke sezone bit će održano na Panonskim jezerima, gdje se očekuje veliki broj posjetilaca iz Tuzle i drugih gradova.