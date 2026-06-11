Mladi robotičari iz Tuzle državni prvaci, izborili plasman na Evropsko prvenstvo

Mladi robotičari iz Tuzle osvojili su titulu državnih prvaka u kategoriji Future Engineers i izborili plasman na Evropsko prvenstvo iz robotike, koje će u oktobru biti održano u Zagrebu.

Tim STEM akademije, koji čine Ahmed Imširagić, Vedad Halilović i Emir Mujezinović, ostvario je prvo mjesto na Državnom prvenstvu iz robotike, potvrdivši visok nivo znanja, kreativnosti i inovativnosti u ovoj oblasti.

Tim povodom gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić upriličio je prijem u Gradskoj upravi za članove pobjedničkog tima, njihovog trenera Ivana Bosankića i predstavnika STEM akademije Dejana Bojića.

Mladi robotičari iz Tuzle primjer znanja i uspjeha

U konkurenciji velikog broja timova iz cijele Bosne i Hercegovine, mladi robotičari iz Tuzle uspjeli su doći do titule državnih prvaka i osigurati nastup na evropskom takmičenju.

Gradonačelnik Lugavić čestitao je učenicima i njihovim trenerima na ostvarenom uspjehu, ističući da je riječ o rezultatu koji je na ponos Tuzli i potvrdi da ulaganje u znanje, obrazovanje i mlade talente donosi konkretne rezultate.

STEM akademija je i tokom ove godine ostvarila zapažene rezultate u drugim kategorijama, osvojivši drugo i treće mjesto u seniorskoj konkurenciji robotike.

Ovaj uspjeh dodatno potvrđuje kvalitet rada STEM akademije i posvećenost razvoju mladih talenata koji svojim rezultatima predstavljaju Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu na najbolji način.