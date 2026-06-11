Subvencioniranje kamata mladima: Grad Tuzla objavio konačnu rang listu

Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Prema odluci gradonačelnika Tuzle, utvrđena je konačna rang lista sa iznosima dodijeljenih sredstava za ukupno 44 korisnika. Najveći broj korisnika ostvario je pravo na iznos od 3.000 KM, dok je jednom korisniku odobreno 191,06 KM.

Odluka je donesena na prijedlog Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Na listi korisnika nalaze se mladi kojima će Grad Tuzla kroz ovaj program pomoći u otplati kamata za stambeno zbrinjavanje. Način utroška i uplata dodijeljenih sredstava bit će precizirani ugovorom između korisnika i Grada Tuzla, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, povratak i integraciju raseljenih lica.

U odluci je navedeno da je ona konačna i da se protiv nje ne može izjaviti žalba, a na snagu stupa danom objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Tuzla”.