Trump: “Ubili smo vođu jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planeti”

Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da su snage Sjedinjenih Američkih Država izvele operaciju u kojoj je ubijen Héctor Rusthenford Guerrero Flores, poznatiji kao “Niño Guerrero”, vođa venezuelske kriminalne organizacije Tren de Aragua.

Trump je informaciju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, navodeći da je operacija provedena po njegovom nalogu i da se radilo o “brzom i smrtonosnom udaru” protiv, kako je naveo, jedne od najopasnijih kriminalnih i terorističkih organizacija u svijetu.

“Prema mojim uputama, Južno zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država uspješno je eliminiralo Nina Guerrera, zloglasnog vođu Tren de Arague, jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planeti”, poručio je Trump.

Dodao je da je akcija izvedena u bliskoj koordinaciji s vlastima Venezuele, ističući da Washington trenutno ima veoma dobru saradnju s tom zemljom. Američki predsjednik nije naveo gdje je operacija provedena, niti je iznio dodatne detalje o njenom toku.

Tren de Aragua posljednjih godina važi za jednu od najpoznatijih kriminalnih grupa u Latinskoj Americi. Američke vlasti ranije su uvele sankcije Guerreru i drugim vođama ove organizacije zbog navodnog učešća u krijumčarenju droge, trgovini ljudima, pranju novca i drugim oblicima organiziranog kriminala.

Američki State Department ovu grupu je označio kao stranu terorističku organizaciju.

Trumpova administracija ranije je tvrdila da je banda povezana s vladom bivšeg predsjednika Venezuele Nicolása Madura, koristeći tu tvrdnju kao jedno od obrazloženja za deportaciju pojedinih migranata iz Sjedinjenih Američkih Država u zatvor u Salvadoru.

Do objave ove informacije Bijela kuća, Pentagon i Južno zapovjedništvo SAD-a nisu dali dodatne komentare, a zvanično se nisu oglasile ni vlasti Venezuele.