Trump razmatra iranski prijedlog, moguć novi dogovor o Hormuškom tjesnacu

Iran više od dva mjeseca blokira gotovo sve brodove u Perzijskom zaljevu, izuzimajući vlastite, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca uvele blokadu za brodove koji pristaju u iranske luke.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upoznat s konceptom mogućeg sporazuma s Iranom, ali da još čeka njegov tačan sadržaj. Istovremeno je upozorio da mogućnost novih napada na Iran nije isključena ukoliko se Teheran, kako je rekao, “bude loše ponašao”.

Viši iranski zvaničnik rekao je da prijedlog Teherana predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade Irana, dok bi se pregovori o iranskom nuklearnom programu ostavili za kasniju fazu.

Trump je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da mu je predstavljen koncept sporazuma, ali da će tek dobiti puni tekst prijedloga. Na društvenoj mreži Truth Social poručio je da ne može zamisliti da bi prijedlog mogao biti prihvatljiv, navodeći da Iran, prema njegovom mišljenju, nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je činio tokom proteklih decenija.

Na pitanje da li bi mogao ponovo narediti napade na Iran, Trump nije dao direktan odgovor, ali je rekao da je i takav scenario moguć ukoliko Teheran poduzme poteze koje SAD ocijeni neprihvatljivim.

Trump je više puta ponovio da Iran ne smije doći do nuklearnog oružja. S druge strane, iranski šef diplomatije poručio je da je Teheran spreman za diplomatiju ukoliko Washington promijeni svoj pristup.

Prema pisanju stranih agencija, Iran predlaže da se Hormuški tjesnac ponovo otvori prije rješavanja pitanja nuklearnog programa. Iranski zvaničnik potvrdio je da je taj plan, preko posrednika, dostavljen SAD-u kao službeni prijedlog.

Trump je ranije poručio da, “na ljudskoj osnovi”, ne preferira vojno djelovanje, ali je liderima u Kongresu rekao da mu nije potrebno njihovo odobrenje za nastavak rata, jer je primirje, prema njegovom tumačenju, okončalo sukob.

Prema američkom Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine, predsjednik SAD-a može narediti vojno djelovanje najduže 60 dana bez odobrenja Kongresa. Nakon isteka tog roka potrebno je odobrenje zakonodavne vlasti.

Trump je pod pritiskom i u SAD-u zbog potrebe da se otvori Hormuški tjesnac, kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte i plina. Njegovo zatvaranje dovelo je do rasta cijena goriva u SAD-u, što bi moglo imati političke posljedice za Republikansku stranku na predstojećim izborima za Kongres.

Iranski mediji objavili su da Teheranov mirovni plan od 14 tačaka uključuje povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana, ukidanje blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplatu odštete, ukidanje sankcija, potpuni prekid rata, uključujući i u Libanu, te uspostavljanje novog mehanizma kontrole Hormuškog tjesnaca.

SAD i Izrael prije četiri sedmice suspendovali su kampanju bombardovanja Irana, ali dogovor o okončanju rata još nije postignut. Sukob je izazvao velike poremećaje u globalnom snabdijevanju energentima i pojačao strah od širih ekonomskih posljedica.

Washington je više puta poručio da neće okončati rat bez sporazuma koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. Iran, međutim, tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubiv.

Prema riječima višeg iranskog zvaničnika, najnoviji prijedlog Teherana predstavlja značajnu promjenu jer bi se najspornije nuklearno pitanje pomjerilo za završnu fazu pregovora, kako bi se prvo stvorili uslovi za smirivanje krize.

Prema tom okviru, rat bi bio okončan uz garancije da Izrael i SAD neće ponovo napasti Iran. Teheran bi otvorio Hormuški tjesnac, dok bi Washington ukinuo vlastitu blokadu.

Nakon toga bi se razgovaralo o ograničavanju iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija. Iran traži da SAD prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranija u miroljubive svrhe, čak i ukoliko pristane na suspenziju dijelova nuklearnog programa.