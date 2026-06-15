Iran i SAD navodno pregovaraju o sporazumu

Iranska novinska agencija Mehr, koja se povezuje s državnim strukturama, objavila je u nedjelju navodne detalje nacrta memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona.

Dokument, kako tvrdi Mehr, sadrži 14 tačaka i predviđa oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom pregovora koji bi trajali 60 dana.

Sadržaj navodnog nacrta nije nezavisno potvrđen, a zvaničnici Irana i Sjedinjenih Američkih Država nisu javno potvrdili njegove odredbe. Prema dostupnim informacijama, riječ je o verziji koju je Mehr prvobitno objavio u petak.

Prema navodima ove agencije, nacrt počinje zahtjevom za trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. U dokumentu se, navodno, predviđa i obaveza SAD-a da se neće miješati u unutrašnja pitanja Irana te da će poštovati suverenitet Islamske Republike.

Mehr tvrdi da bi Washington, prema ovom okviru, trebao ukinuti pomorsku blokadu u roku od 30 dana, povući snage iz područja oko Irana i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza prema aranžmanima koje bi u istom periodu uspostavio Iran.

Jedna od ključnih odredbi odnosi se na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom 60-dnevnih pregovora, pri čemu bi polovina tog iznosa, prema navodima Mehra, bila dostupna prije početka razgovora. Američka strana, međutim, navodi da će pitanje sankcija biti predmet pregovora tokom tog perioda.

Objava je uslijedila nakon što su regionalni i međunarodni lideri pozdravili informacije o okvirnom sporazumu. Premijer Katara Mohammed Al Thani, britanski premijer Keir Starmer i drugi zvaničnici podržali su najavljeni pomak, dok je američki predsjednik Donald Trump sporazum nazvao „odličnim dogovorom” koji bi, prema njegovim riječima, trebao donijeti mir i sigurnost regiji te omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Posebno osjetljiv dio nacrta odnosi se na teme budućih pregovora. Prema Mehru, razgovori bi bili ograničeni na pitanje obogaćenog uranija, aktivnosti obogaćivanja, ukidanje sankcija i ekonomsku obnovu. Iranski raketni program i podrška savezničkim oružanim grupama, kako se navodi, ne bi bili dio pregovaračke agende.

Na ekonomskom planu, dokument navodno predviđa suspenziju sankcija na iransku naftu, petrohemijske proizvode i povezani izvoz, čime bi Teheran dobio puni pristup prihodima. Također se spominje zahtjev da SAD i njihovi saveznici predstave planove obnove Irana u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara.

Mehr navodi da bi nakon toga uslijedio 60-dnevni pregovarački period s ciljem postizanja konačnog dogovora o iranskom nuklearnom programu i ukidanju primarnih i sekundarnih američkih sankcija, kao i ograničenja povezanih s Vijećem sigurnosti UN-a i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Prema navodnom okviru, Iran bi ponovio obavezu iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja da neće razvijati nuklearno naoružanje. Tokom pregovora, Sjedinjene Američke Države se, prema navodima Mehra, ne bi odlučile za dodatno raspoređivanje snaga u regiji niti za uvođenje novih sankcija.