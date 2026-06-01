Teheran zaprijetio odgovorom na baze iz kojih su pokrenuti napadi na Iran

Iran je poručio da zadržava pravo da odgovori na napade na svoju teritoriju, uključujući i udare na regionalne baze i sredstva za koja Teheran tvrdi da su korištena u akcijama protiv te zemlje.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei objavio je na platformi X da države imaju pravnu obavezu da ne dozvole korištenje svoje teritorije ili imovine za napade na druge zemlje. Prema njegovim riječima, iranski napadi na baze i sredstva korištena za, kako navodi, nezakonite napade protiv Irana predstavljaju “zakonito ostvarivanje prava na samoodbranu”.

Baghaei je istovremeno kritikovao Evropsku uniju, optuživši je za, kako je naveo, selektivno moralno zgražavanje. Ocijenio je da je saopćenje EU, kojim se osuđuje iransko pozivanje na pravo na samoodbranu nakon američkih napada pokrenutih iz baza u susjednim zemljama, licemjerno i nepromišljeno.

Evropska diplomatska služba ranije je osudila iranske napade na Kuvajt, navodeći da oni predstavljaju kršenje suvereniteta te zemlje i ozbiljnu prijetnju regionalnoj sigurnosti i stabilnosti. U saopćenju EU iskazana je podrška vladi i građanima Kuvajta.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Kuvajt prijavio raketne i dronovske napade, dok su se u zemlji oglasile sirene za zračnu opasnost. Prema izvještajima međunarodnih medija, kuvajtska protivzračna odbrana presretala je više prijetnji, dok je Iran tvrdio da je gađao američke vojne kapacitete povezane s napadima na iransku teritoriju.

Islamska revolucionarna garda Irana saopćila je da je napad izvela kao odgovor na američke udare, koje Teheran opisuje kao agresiju. S druge strane, SAD su ranije tvrdile da su njihovi udari na iranske radarske i komandne lokacije bili čin samoodbrane, izveden nakon iranskih akcija u regiji, uključujući obaranje američke bespilotne letjelice.

Kuvajt je ranije snažno osudio iranske napade na svoju teritoriju, nazivajući ih opasnom eskalacijom i kršenjem suvereniteta. Kuvajtske vlasti poručile su da takvi napadi predstavljaju prijetnju civilima i vitalnim objektima, te su zatražile da Iran odmah zaustavi takve akcije.

Najnovija razmjena optužbi između Teherana, Brisela i zemalja regije dodatno komplikuje ionako krhku sigurnosnu situaciju u Zaljevu, gdje se američko-iranske tenzije nastavljaju uprkos ranijim pokušajima održavanja primirja.