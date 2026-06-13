Bh. napadač u centru pažnje: Jovo Lukić među najtraženijim fudbalerima svijeta

Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić našao se na vrhu liste najtraženijih fudbalera na svijetu prema podacima portala Transfermarkt, koji prati vrijednosti, statistike i karijere igrača.

Njegovo ime trenutno je najposjećenije u kategoriji “most viewed players”, što ga je stavilo u fokus fudbalske javnosti nakon nastupa za reprezentaciju BiH.

Posebnu pažnju privukao je golom protiv Kanade, koji je bio njegov prvi pogodak u dresu nacionalnog tima. Taj trenutak dodatno je povećao interesovanje navijača i fudbalskih skauta širom svijeta.

Lukić je u istoj utakmici odigrao jednu od najboljih partija karijere, a naročito se istakao u duel igri. Prema dostupnim podacima, nadmašio je i neke poznate evropske i svjetske fudbalere po uspješnosti u zračnim duelima.

Njegov nastup doveo je do toga da se sve češće spominje u fudbalskim analizama i statistikama, dok ga navijači masovno pretražuju na online platformama, što je rezultiralo njegovim neočekivanim globalnim skokom popularnosti.

Lukićev uspon u reprezentaciji BiH dodatno je povećao očekivanja pred naredne utakmice, a fudbalska javnost sada s velikom pažnjom prati njegov razvoj i moguće transfer aktivnosti.

Podsjetimo, Zmajevi su u prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva osvojili vrijedan bod protiv domaćina Kanade, odigravši 1:1.

Izabranike Sergeja Barbareza sada očekuje novi izazov. Naredni susret igraju 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Seattleu utakmicom protiv Katara.