Islamski centar u Lukavcu danas svečano otvara vrata vjernicima

Islamski centar u Lukavcu danas će biti svečano otvoren, čime će ovaj višemilionski projekat, nakon nekoliko godina izgradnje, zvanično biti stavljen na raspolaganje vjernicima i cijeloj lokalnoj zajednici.

Svečanost otvorenja zakazana je za 11:30 sati, a očekuje se prisustvo brojnih vjernika, predstavnika Islamske zajednice, gostiju i građana.

Novi Islamski centar zamišljen je kao mnogo više od prostora za obavljanje vjerskih obreda. U njegovom sastavu nalaze se biblioteka, multimedijalna sala, mektebske učionice i drugi sadržaji namijenjeni obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Puračić Zijad-ef. Vehabović ranije je istakao da ideja izgradnje centra nije bila samo da Lukavac dobije novu džamiju, nego prostor koji će odgovoriti na potrebe savremenog čovjeka i biti oslonac budućim generacijama.

Prema njegovim riječima, islamski centri danas imaju mnogo širu ulogu od mjesta u kojem se obavlja namaz, jer predstavljaju prostor okupljanja, obrazovanja, odgoja i jačanja zajedništva.

Poseban značaj novi centar imat će za mlade, kojima će biti omogućeno da na jednom mjestu uče, druže se, razvijaju svoja znanja i grade odnos prema vjeri i zajednici.

„Ovo smo gradili za mlade koji dolaze poslije nas. Naša je obaveza da im ostavimo prostor u kojem će učiti, odrastati, družiti se i graditi svoj odnos prema vjeri i zajednici“, poručio je Vehabović.

Islamski centar u Lukavcu kao mjesto okupljanja i obrazovanja

Centar bi u narednim godinama trebao postati jedno od važnijih mjesta vjerskog, obrazovnog i društvenog života u Lukavcu. Pored redovnih vjerskih aktivnosti, prostor će omogućiti organizovanje predavanja, edukacija, kulturnih programa i drugih sadržaja namijenjenih različitim generacijama.

Vehabović je naglasio da džamija i islamski centar trebaju biti mjesta na koja će ljudi dolaziti rado, gdje će pronaći mir, znanje i osjećaj pripadnosti zajednici.

Današnjim svečanim otvorenjem Islamski centar u Lukavcu počinje svoju punu funkciju, kao trajni vakuf i prostor koji je građen s namjerom da služi sadašnjim i budućim generacijama.