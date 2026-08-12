Prvi džuma-namaz u Islamskom centru i džamiji u Lukavcu u petak

Islamski centar i džamija u Lukavcu u petak, 14. augusta 2026. godine, bit će mjesto klanjanja prvog džuma-namaza, čime počinju višednevne aktivnosti povodom otvaranja ovog vjerskog objekta.

Džuma-namaz bit će klanjan u 13 sati, a predvodit će ga Zijad-ef. Vehabović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Puračić u Lukavcu, koji će ovom prilikom kazivati i hutbu.

Iz Medžlisa su vjernike pozvali da prisustvuju džuma-namazu, podsjećajući i na kur'anski ajet iz sure El-Džumua koji govori o značaju odlaska na molitvu petkom.

Program povodom otvaranja Islamskog centra i džamije u Lukavcu

Program povodom otvaranja bit će nastavljen istog dana nakon akšam-namaza, kada će u Islamskom centru i džamiji u Lukavcu biti upriličeno učenje Kur'ana, izvođenje ilahija i prigodno predavanje.

Centralni događaj planiran je za subotu, 15. augusta, kada će u 11:30 sati biti održano svečano otvaranje Islamskog centra i džamije.

Iz Medžlisa Islamske zajednice Puračić pozvali su vjernike i građane da svojim dolaskom uveličaju program i svečanost otvaranja novog vjerskog i društvenog prostora u Lukavcu.