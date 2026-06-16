Rekonstrukcija ulaza u Lukavac nastavljena: Počela druga faza radova

Rekonstrukcija ulaza u Lukavac nastavljena je uvođenjem izvođača u radove na drugoj fazi projekta modernizacije regionalne ceste R471, jedne od najvažnijih saobraćajnica za građane i privredu ovog grada.

Riječ je o nastavku radova na dionici koja je godinama zadavala probleme vozačima, ali i bila jedan od najopterećenijih pravaca zbog svakodnevnog kretanja građana, privrednika i teretnog saobraćaja.

Nakon završene prve faze, radovi se nastavljaju na dijelu od tržnog centra Bingo prema pruzi, odnosno prema ulazu u centralni dio grada. Vrijednost druge faze je nešto manje od dva miliona KM, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Rekonstrukcija ulaza u Lukavac donosi savremeniju saobraćajnicu

Završetkom radova Lukavac bi trebao dobiti savremeniji i sigurniji ulaz u grad, sa uređenim prostorom za vozila, pješake i bicikliste. Planirana je izgradnja moderne saobraćajnice sa četiri saobraćajne trake, pješačkim i biciklističkim stazama, kao i riješenim sistemom odvodnje.

Realizacija projekta zahtijevala je usklađivanje više elemenata, od pribavljanja dozvola i saglasnosti, do rješavanja pitanja postojeće komunalne i vodovodne infrastrukture. U projekat su, osim Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, uključeni Grad Lukavac, javno komunalno preduzeće, kao i privredni subjekti koji djeluju na ovom području.

Iz Direkcije regionalnih cesta TK ističu da je riječ o tehnički zahtjevnom projektu, jer se na ovom prostoru susreću cestovni, željeznički i industrijski saobraćaj. Zbog toga se posebna pažnja posvećuje sigurnosnim i tehničkim aspektima izvođenja radova.

„Lukavac će dobiti ulaz koji priliči jednom ovakvom gradu. Riječ je o modernoj saobraćajnici sa pješačkim i biciklističkim stazama, a raduje nas činjenica da radovi idu prema planu i da su svi učesnici u projektu dali svoj doprinos kako bi rekonstrukcija bila nastavljena bez zastoja“, kazao je premijer TK Irfan Halilagić.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije ulaza u Lukavac, kroz sve tri faze, iznosi oko 6,5 miliona KM. Cilj je da se nakon završetka druge faze pristupi i trećoj, završnoj fazi ovog projekta.

Novi izgled jednog od najvažnijih ulaza u grad

Rekonstrukcija ove saobraćajnice posmatra se i kao dio šire transformacije ovog dijela Lukavca. U neposrednoj blizini najavljena je izgradnja nove zgrade Suda u Lukavcu, vrije