Rekonstrukcija Mejdana: U obnovu uloženo oko 2 miliona KM

Rekonstrukcija Mejdana predstavljena je danas u Tuzli, a završeni radovi na dijelu Sportsko kulturno privrednog centra obuhvatili su obnovu prostora koji se svakodnevno koriste za treninge, takmičenja i rad sportskih klubova.

U ovaj sportski centar, koji se decenijama smatra jednom od najvažnijih sportskih adresa u Tuzli, kroz različite projekte uloženo je oko dva miliona KM. Obnovom su obuhvaćeni Mala sala, prostor za borilačke sportove, fitness sala, kuglana, energetski efikasna fasada, LED rasvjeta i drugi prateći sadržaji.

Mejdan je od otvaranja bio mjesto velikih sportskih događaja, evropskih utakmica, reprezentativnih susreta i nastupa klubova koji su obilježili historiju tuzlanskog i bh. sporta. Ipak, protekle godine donijele su i brojne izazove, među kojima su posebno ostale upamćene poplave iz 2020. godine, kada je voda nanijela veliku štetu objektu, velikoj dvorani, kuglani i drugim prostorima.

Predsjednica Skupštine Košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla Mara Lakić kazala je da je Mejdan od samog otvaranja predstavljao veliki iskorak za tuzlanski sport, jer su klubovi dobili mnogo bolje uslove za trenažni i takmičarski proces.

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“Mejdan predstavlja spomenik tuzlanskog sporta, Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, pa i bivše Jugoslavije i Evrope”, poručila je Lakić, podsjećajući na značaj tuzlanske publike i tradicije koju ovaj objekat nosi.

Dio radova na rekonstrukciji finansiran je sredstvima Vlade Federacije BiH i Budžeta Grada Tuzle, u vrijednosti većoj od 660 hiljada KM. U okviru tog projekta saniran je i zamijenjen parket u Maloj sali, uređen je prostor za borilačke sportove, a dodatno je unaprijeđena i fitness sala.