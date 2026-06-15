Nikšić posjetio BOXMARK Leather u Lukavcu: Kompanija planira nova zapošljavanja

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić posjetio je kompaniju BOXMARK Leather d.o.o. Lukavac, koja se bavi proizvodnjom i preradom kože i trenutno zapošljava oko 1.000 radnika.

U posjeti ovoj kompaniji bio je i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Nikšić je kazao da je riječ o uspješnom privrednom subjektu kojem institucije trebaju biti podrška, posebno zbog planova za nova zapošljavanja i moguće proširenje kapaciteta.

Direktor kompanije BOXMARK Leather Matej Bastič rekao je da su tokom sastanka predstavljene trenutne aktivnosti, proizvodnja, kadrovi, planovi za budućnost, ali i izazovi s kojima se privrednici suočavaju u Bosni i Hercegovini.

Bastič je naveo da kompanija ima potpisane ugovore za narednih sedam do osam godina. Cilj je da do kraja godine broj zaposlenih bude povećan na 1.200, a da tokom naredne godine posao dobije još 300 radnika.

Nikšić je poručio da Vlada Federacije BiH treba stajati uz ovakve projekte, jer imaju značaj za privredu i otvaranje novih radnih mjesta.