Jedna od najvećih kompanija u TK širi proizvodnju i najavljuje nova zapošljavanja

Kompanija BOXMARK Leather iz Lukavca, jedan od najvećih proizvođača kože u Bosni i Hercegovini, osigurala je dugoročne ugovore za narednih sedam do osam godina te najavila značajno proširenje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.

Direktor kompanije Matej Bastič izjavio je da BOXMARK trenutno zapošljava oko 1.000 radnika, a plan je da do kraja ove godine broj zaposlenih bude povećan na 1.200. Tokom naredne godine kompanija planira zaposliti dodatnih 300 radnika.

„Potpisali smo ugovore za narednih sedam do osam godina. Danas zapošljavamo 1.000 radnika, a cilj nam je da do kraja godine taj broj povećamo na 1.200. Naredne godine planiramo zaposliti dodatnih 300 radnika“, rekao je Bastič.

On je pojasnio da su tokom sastanka sa predstavnicima federalne vlasti predstavljeni proizvodni procesi, kadrovski potencijali i razvojni planovi kompanije, ali i problemi s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju u Bosni i Hercegovini.

O budućim planovima BOXMARK Leathera razgovarano je tokom posjete premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića proizvodnim pogonima kompanije u Lukavcu.

Premijer Nikšić istakao je da je riječ o kompaniji koja već sada zapošljava oko hiljadu radnika, planira nova zapošljavanja i koja će, prema svemu sudeći, u narednom periodu imati potrebu za proširenjem proizvodnih kapaciteta.

„Posjeta ovakvim kompanijama jedna je od ugodnijih obaveza jer se u pogonima vidi zadovoljstvo radnika. Naš zadatak je da budemo servis privredi, da pomažemo i stvaramo ambijent u kojem uspješne kompanije mogu nastaviti rasti i zapošljavati“, kazao je Nikšić.

Dodao je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine treba pružati podršku uspješnim privrednim projektima koji doprinose razvoju ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta.

Tokom obilaska pogona premijer je posebno izdvojio pozitivnu atmosferu među zaposlenima, navodeći kako ga je obradovalo što su brojni radnici nosili dresove nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči njenog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

BOXMARK Leather važi za jednog od najvećih poslodavaca u Tuzlanskom kantonu i jednu od vodećih kompanija u domaćoj kožarskoj industriji. Najavljeno povećanje broja zaposlenih, kao i dugoročno osigurani poslovi, potvrđuju nastavak rasta i širenja poslovanja ove kompanije u Bosni i Hercegovini.