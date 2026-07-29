Dobra vijest za elektroenergetski sektor BiH, moguća milionska ušteda

Izvoznici električne energije iz Bosne i Hercegovine mogli bi imati znatno manje troškove prilikom plasmana struje na tržište Evropske unije, nakon što su prijedlozi iz BiH uvršteni u izmjene evropskog Mehanizma za prilagođavanje emisija ugljika na granicama, poznatog kao CBAM.

Predložene izmjene još nisu konačno usvojene, već se nalaze u zakonodavnoj proceduri Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije. Vijeće EU je u svojoj pregovaračkoj poziciji podržalo mogućnost korištenja podataka o stvarnim emisijama električne energije, kao i priznavanje ugovora o kupovini struje koji uključuju posrednike.