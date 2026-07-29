EUFOR se priprema za vježbu „Brzi odgovor 2026“

Avijacijska jedinica EUFOR-a nastavila je redovne obuke u okviru priprema za predstojeću vježbu „Brzi odgovor 2026“, čiji je cilj provjera operativne spremnosti i sposobnosti za izvršavanje zadataka u Bosni i Hercegovini.

Iz EUFOR-a je saopćeno da obuke predstavljaju dio priprema za završnu terensku vježbu, tokom koje će u različitim operativnim scenarijima biti provjereni spremnost, koordinacija i profesionalizam pripadnika Avijacijske jedinice.

Svaki let, zadatak i vježba zahtijevaju detaljno planiranje, zbog čega se aktivnosti provode konti