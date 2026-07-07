Planina Prenj dobila novi planinarski bivak uz podršku EUFOR-a

Planina Prenj dobila je novi planinarski bivak koji će služiti kao sigurno sklonište za planinare, ali i za pripadnike službi koje djeluju u vanrednim situacijama.

Avijacijska jedinica EUFOR-a pružila je podršku u realizaciji operacije Arx Alpina, tokom koje je u saradnji sa Gorskom službom spasavanja Jablanica izvršen transport i postavljanje novog bivaka na ovoj hercegovačkoj planini.

Za transport je korišten helikopter CH-47 Chinook, čime je omogućeno da sklonište bude dopremljeno i postavljeno na zahtjevnom planinskom terenu. Operacija je realizovana kao primjer saradnje međunarodnih snaga i lokalnih partnera u projektima od značaja za zajednicu.

Novi bivak na planini Prenj donirala je porodica Brkanović u spomen na Maidu Brkanović. Sklonište će trajno služiti kao utočište za sve koji borave na Prenju, ali će istovremeno čuvati uspomenu na Maidu Brkanović.