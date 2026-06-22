Goganović sa komandantom EUFOR-a: Bezbjednosna situacija u BiH stabilna

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima Aleksandar Goganović sastao se danas u Ministarstvu odbrane BiH sa komandantom EUFOR-a, general-majorom Mauriziom Frondom.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu i širem međunarodnom okruženju, kao i o nastavku saradnje između Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH sa misijom EUFOR-a.

Goganović je istakao značaj kontinuirane komunikacije i saradnje sa EUFOR-om, naglašavajući da zajednički rad doprinosi očuvanju stabilnog i sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

On je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa misijom EUFOR-a, uz uvjerenje da će ona biti dodatno unaprijeđena u narednom periodu.

Sagovornici su ocijenili da je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, te da trenutno ne postoje bezbjednosni rizici višeg nivoa niti ozbiljne prijetnje koje bi mogle ugroziti mir i sigurnost građana.

Istovremeno je ukazano na potrebu praćenja globalnih bezbjednosnih kretanja i izazova, koji zahtijevaju odgovoran i koordinisan pristup svih relevantnih institucija.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost za nastavak konstruktivne saradnje i razmjenu informacija, s ciljem očuvanja mira, stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini.