Helez i komandant NATO štaba posjetili Pretis, proizvodnja povećana za 30 posto

Pretis su u okviru službene posjete kompanijama namjenske industrije u Bosni i Hercegovini posjetili ministar odbrane BiH Zukan Helez i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James C. Fowler, koji su se upoznali sa proizvodnim kapacitetima, razvojnim planovima i usklađenošću proizvodnje sa NATO standardima.

Delegacija je tokom posjete obišla kompanije Binas d.d. Bugojno, BNT d.d. Novi Travnik i Pretis d.d. Vogošća, gdje su održani sastanci sa upravama kompanija, kao i obilazak proizvodnih pogona.

Generalni direktor Pretisa Fuad Šehić upoznao je delegaciju sa aktuelnim stanjem u kompaniji i njenim potencijalima, posebno kada je riječ o proizvodnji prema NATO standardima.

Prema navodima iz kompanije, Pretis je u prethodnom periodu značajno radio na jačanju ljudskih i proizvodnih kapaciteta i optimizaciji proizvodnje, što je rezultiralo povećanjem proizvodnje za 30 posto.

Šehić je istakao da je kompanija posvećena daljem širenju poslovanja i primjeni najviših NATO standarda u proizvodnim procesima i finalnim proizvodima. U Pretisu smatraju da su stvoreni uslovi za unapređenje saradnje sa NATO partnerima, nove investicije, kao i razmjenu tehnologija i znanja.

Jedna od planiranih investicija je i izgradnja barutane, koja bi, prema očekivanjima uprave kompanije, mogla značajno olakšati rad cjelokupne domaće namjenske industrije.

Helez je nakon obilaska kompanija istakao da NATO štab Sarajevo i EUFOR imaju misiju nadzora proizvodnje u namjenskoj industriji u BiH, te da je zajednička posjeta bila prilika da se delegacija neposredno upozna sa transparentnošću proizvodnih procesa. Naglasio je i da se domaća namjenska industrija, koja je ranije bila više orijentisana na proizvodnju prema istočnim standardima, uspješno preorijentisala na NATO standarde.

Prema njegovim riječima, više od 80 posto izvoza namjenske industrije Bosne i Hercegovine danas završava na tržištima zemalja članica NATO-a.

Komandant NATO štaba Sarajevo James C. Fowler izrazio je zadovoljstvo onim što je vidio tokom obilaska, posebno kvalitetom proizvoda domaće namjenske industrije i njihovom potražnjom na međunarodnom tržištu.

Na poligonu za obuku kompanije Pretis u Vogošći delegacija je prisustvovala i pokaznom gađanju iz tenkovskog topa 125 mm M-84, gdje su predstavljene tehničke mogućnosti i razvojni kapaciteti domaće proizvodnje.

Helez i Fowler izrazili su podršku daljem razvoju Pretisa, naglašavajući njegov strateški značaj za odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine i jačanje domaćih i savezničkih odbrambenih kapaciteta.