NATO usvojio deklaraciju u Ankari: Fokus na Rusiji, Ukrajini i jačanju odbrane

U Ankari je završen dvodnevni samit NATO-a, nakon kojeg su države članice usvojile zajedničku deklaraciju sastavljenu od šest tačaka.

U dokumentu je ponovo potvrđena privrženost kolektivnoj odbrani, u skladu s članom 5. Vašingtonskog ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice Saveza. Lideri NATO-a naglasili su da jedinstvo, solidarnost i zajednička snaga ostaju temelj sigurnosti i stabilnosti za građane zemalja članica.

Jedan od ključnih dijelova deklaracije odnosi se na Rusiju, koja je označena kao dugoročna prijetnja evroatlantskoj sigurnosti. Saveznici su naveli da, uz prijetnju terorizma, upravo rusko djelovanje zahtijeva dodatno jačanje odbrambenih kapaciteta.

Istaknuto je da su evropske članice NATO-a i Kanada tokom 2025. godine povećale ulaganja u važne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara. U Ankari je najavljeno i više od 50 milijardi dolara novih nabavki, uz obavezu proširenja zajedničkih proizvodnih kapaciteta i snažnije saradnje s odbrambenom industrijom.

Deklaracijom je naglašeno da će evropske zemlje i Kanada, u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, preuzimati veću odgovornost za odbranu Saveza. NATO će, kako je navedeno, nastaviti razvijati sposobnosti u oblasti nuklearne, konvencionalne i protivraketne odbrane, ali i u cyber prostoru, svemirskim kapacitetima, besposadnim sistemima, umjetnoj inteligenciji i modernim obavještajnim tehnologijama.

Poseban dio deklaracije posvećen je Ukrajini, pri čemu se ne spominje mogućnost njenog članstva u NATO-u. Saveznici su poručili da Ukrajina doprinosi transatlantskoj sigurnosti, te su ponovili podršku njenoj slobodi, suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

Evropske članice i Kanada, kako se navodi, već finansiraju najveći dio sigurnosne pomoći Ukrajini kroz bilateralne i multilateralne mehanizme. Za 2026. godinu saveznici su najavili 70 milijardi eura vojne opreme, pomoći i obuke, uz potvrdu da će tokom 2027. godine nastaviti pružati podršku najmanje na istom nivou.

U deklaraciji se spominje i Iran, u kontekstu sigurnosnih izazova i tenzija na Bliskom istoku. Saveznici su poručili da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, te su ga pozvali da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Na kraju dokumenta učesnici samita zahvalili su Turskoj na domaćinstvu i najavili nastavak razgovora na narednom sastanku NATO-a.