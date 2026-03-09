Gradonačelnik Tuzle sastao se s komandantom NATO štaba u BiH

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, upriličio je danas, u Gradskoj upravi, sastanak s komandantom NATO štaba u Bosni i Hercegovini, generalom Matthewom Valasom.

Razgovarano je o značaju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-u i euroatlantskim integracijama, kao i o ulozi NATO-a u očuvanju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Istaknuta je važnost nastavka saradnje i podrške reformskim procesima koji doprinose jačanju sigurnosnog i demokratskog okruženja u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Lugavić predstavio je ključne projekte razvoja grada Tuzle, s posebnim fokusom na infrastrukturne projekte, unapređenje kvaliteta života građana, razvoj privrede te aktivnosti koje Grad Tuzla provodi u oblasti održivog razvoja, jačanja međunarodne saradnje i zajedničkog života.

Na sastanku je naglašena važnost stabilnosti i sigurnosti kao temelja za dalji društveni i ekonomski razvoj, uz zajedničko opredjeljenje za jačanje partnerstva i saradnje sa međunarodnim institucijama.