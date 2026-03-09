Gradonačelnik Tuzle sastao se s komandantom NATO štaba u BiH

Nedžida Sprečaković
Gradonačelnik Tuzle sastao se s komandantom NATO štaba u BiH
Gradonačelnik Tuzle sastao se s komandantom NATO štaba u BiH

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, upriličio je danas, u Gradskoj upravi, sastanak s komandantom NATO štaba u Bosni i Hercegovini, generalom Matthewom Valasom.

Razgovarano je o značaju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-u i euroatlantskim integracijama, kao i o ulozi NATO-a u očuvanju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Istaknuta je  važnost nastavka saradnje i podrške reformskim procesima koji doprinose jačanju sigurnosnog i demokratskog okruženja u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Tuzle sastao se s komandantom NATO štaba u BiH
Gradonačelnik Tuzle sastao se s komandantom NATO štaba u BiH

Gradonačelnik Lugavić predstavio je ključne projekte razvoja grada Tuzle, s posebnim fokusom na infrastrukturne projekte, unapređenje kvaliteta života građana, razvoj privrede te aktivnosti koje Grad Tuzla provodi u oblasti održivog razvoja, jačanja međunarodne saradnje i zajedničkog života.

Na sastanku je naglašena važnost stabilnosti i sigurnosti kao temelja za dalji društveni i ekonomski razvoj, uz zajedničko opredjeljenje za jačanje partnerstva i saradnje sa međunarodnim institucijama.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Asfaltiran put prema Zelenom kamenu u Gornjoj Obodnici

Vijesti

/FOTO/ Počeli radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli

Tuzla i TK

Tuzla uvodi praćenje autobusa u realnom vremenu

Politika

Čestitka gradonačelnika i predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle povodom 1. marta

Vijesti

Grad Tuzla obilježio 1. mart – Dan nezavisnosti BiH

Vijesti

Nova oprema na dječijim igralištima u Tuzli

Magazin

Kako se riješiti korova bez hemikalija: Jednostavni trikovi za uredno dvorište i baštu

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. mart

Vijesti

Doboj Istok: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Sport

Revanš četvrtfinala Kupa BiH: Tri utakmice u Doboju i Mostaru

Vijesti

Operativna akcija “Gold ”: Pretresi na šest lokacija

Učitati više