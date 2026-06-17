Novi zakon već daje rezultate: U TK kažnjena 953 vozača, evidentirana obijesna vožnja

Novi Zakon o sigurnosti saobraćaja već daje prve rezultate. U samo nekoliko dana pojačanih kontrola na području Tuzlanskog kantona sankcionisana su 953 vozača, a evidentirano je i 11 slučajeva objesne vožnje.

Kontrole će se nastaviti, a policija poručuje da cilj nije samo kažnjavanje, nego smanjenje broja teških saobraćajnih nesreća.

Samo nekoliko sedmica nakon što su na snagu stupile izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, prve kontrole pokazuju razmjere problema s kojima se policija svakodnevno susreće.

Tokom pojačane akcije od 5. do 7. juna na području Tuzlanskog kantona kontrolisana su 2222 vozila. Sankcionisana su 953 vozača. Među njima, 11 vozača kažnjeno je zbog ponašanja koje zakon sada prepoznaje kao „objesna vožnja“, odnodno grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ugrožava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

“To su dakle prekršaj koji podrazumijevaju naročito prekoračenje brzine prilikom vožnje vozila, zatim prolazak kroz crveno svjetlo, preticanje na punoj uzdužnoj liniji, i upotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci tokom vožnje.” kazala je za RTV Slon glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Pored opasne vožnje, policija je tokom kontrole evidentirala i druge prekršaje definisane zakonom. 25 vozača zatečeno je sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promila, sedam ih je bilo pod dejstvom narkotika, dok je pet odbilo testiranje. Zabilježeno je i 110 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, kao i 58 vozača koji su tokom vožnje koristili mobilni telefon. 30 vozača zadržano je u službenim prostorijama, 66 isključeno iz saobraćaja, a privremeno su oduzete 103 vozačke dozvole. Iz Uprave policije MUP -a TK napominju da su novim zakonom predviđene veće novčane, ali i druge kazne.

„Kada govorimo o objesnoj vožnji, to su kazne koje podrazumijevaju od 2.000 do 3.000 km novčane kazne, uz koju novčanu kaznu se izriče i zabranu upravljanja motornim vozilom 6 meseci, izriču se dva kaznena boda.“ navodi Sprečić za RTV Slon.

Iz saobraćajne struke poručuju da je donošenje ovog zakona bilo neophodno, posebno u Tuzlanskom kantonu, gdje je prethodnih godina zabilježeno na stotine saobraćajnih nesreća, a desetine osoba izgubile su živote. Kažu, sada postoji jasna i precizna odredba za kažnjavanje nesavjesnih vozača.

“Nove izmjene i dopune Zakona su moćan alat u rukama pripadnika MUP-a sa ciljem suzbijanja broja saobraćajnih nesreća kao i posljedice samih nezgoda.“ kazao je pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović.

Za najteže prekršaje novim Zakonom predviđene su novčane kazne i do 5000 maraka, uz zabranu upravljanja vozilom, kaznene bodove, a u određenim slučajevima i privremeno oduzimanje vozila. Strogo se kažnjava i nekorištenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobitela tokom vožnje ili uređaja koji služe za ometanje radarskih signala za očitavanje brzine vozila.

“Zakonodavac propisuje i tu novčanu strožiju kaznu u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka u slučaju da se uslijed ovakve vrste prekšaja nevezivanje sigurnosnog pojasa, korištenje mobitela, ometanje uređaja za mjeranje brzine kretanja vozila, da ako se dogodi saobraćajna nezgoda, propisana je novčana kazna od 400 do 2000 km, a vozaču se izriče zaštitna mjera zabrane upravljene motornim vozom od 1 do 6 mjeseci i dva kaznena boda.” dodala je Sprečić govoreći za RTV Slon.

Reakcije vozača su različite, ali većina smatra da oni koji ugrožavaju živote drugih moraju odgovarati.

„Ne znam kako će se primjenjivati, u svakom slučaju, valjda će biti dobro.“

„To je najbolje što smo mogli uraditi u zadnjih par mjeseci. Mislim da će biti manje nesreća, ali vrijeme će pokazati.“

„Treba za svakog ko napravi prekšraj treba da odgovora, kazne možda trebaju biti i veće, neka se svi vozači, paze neka se pridrižavaju ograničenja.“

Prvi rezultati primjene novog zakona pokazuju da će kontrole biti usmjerene upravo na najopasnija ponašanja u saobraćaju. Primjenom novog zakona očekuje se efikasnije suzbijanje obijesne vožnje, veća odgovornost vozača i u konačnici smanjenje broja saobraćajnih nesreća na cestama.

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