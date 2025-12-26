Rijetki novčići od 2 eura mogu vam donijeti hiljade: Provjerite sitniš u novčaniku

Rijetki novčići od 2 eura često ne privlače pažnju, iako svakodnevno prolaze kroz ruke građana, završavaju u kusuru ili stoje zaboravljeni u fiokama.

Upravo među tim naizgled običnim kovanicama ponekad se krije prava mala imovina, jer pojedini primjerci na kolekcionarskom tržištu dostižu cijenu od nekoliko hiljada eura.

Kolekcionari i numizmatičari upozoravaju da većina ljudi ne zna na šta treba obratiti pažnju, pa vrijedni rijetki novčići od 2 eura često ostanu neprepoznati i ponovo završe u opticaju.

Greške u kovanju koje dižu cijenu

Posebno su traženi novčići sa greškama u kovanju, jer takvi primjerci nastaju rijetko i ne mogu se naknadno proizvesti.

Nepravilno postavljeni motivi, odstupanja u dizajnu, pogrešno upisana godina ili korištenje neodgovarajućeg metalnog blanketa samo su neki od detalja koji značajno povećavaju vrijednost kovanice.

Ono što je većini građana gotovo neprimjetno, iskusnim kolekcionarima predstavlja dokaz autentičnosti i rijetkosti. Kada se greška u kovanju spoji s malim brojem iskovanih primjeraka, cijena na tržištu može naglo porasti.

Monako i novčić koji svi traže

Na samom vrhu liste najpoželjnijih nalazi se novčić od 2 eura iz 2007. godine iz Monaka. Ova kovanica iskovana je u izuzetno ograničenoj seriji od svega 20.001 primjerka, što je čini jednom od najrjeđih u opticaju u cijeloj Evropi.

Zbog malog tiraža i velikog interesovanja kolekcionara, ovaj novčić se danas prodaje po cijenama koje idu i do nekoliko hiljada eura, a konačna vrijednost zavisi od očuvanosti i stanja same kovanice.

Stručnjaci savjetuju građanima da povremeno pregledaju sitni novac koji imaju kod kuće, jer se među običnim kovanicama ponekad može naći rijedak primjerak čija je vrijednost daleko veća od nominalne, posebno kada su u pitanju rijetki novčići od 2 eura.