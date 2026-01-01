Od danas prestaju važiti stare marke, šta ukoliko ih niste zamijenili na vrijeme?

Centralna banka Bosne i Hercegovine od danas, 1. januara 2026. godine, preuzima zamjenu novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM koje su puštene u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine i koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine.

Kako je saopćeno, tokom 2025. godine zamjenu ovih novčanica obavljale su komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, a taj rok je istekao 31. decembra 2025. godine. Počev od danas, zamjenu povučenih novčanica isključivo obavlja Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Građani i pravna lica zamjenu mogu obaviti u narednih deset godina, zaključno s 31. decembrom 2035. godine, i to na lokacijama Centralne banke u Sarajevu, na adresi Maršala Tita 25, te u Banjoj Luci, na adresi Vidovdanska 19.

Iz Centralne banke BiH navode da će postupak zamjene biti regulisan posebnim aktom, o čemu će javnost biti dodatno informisana putem zvaničnih kanala Banke.

Svi podaci o novčanicama koje su povučene iz opticaja i koje više nisu zakonsko sredstvo plaćanja dostupni su na internet stranici Centralne banke BiH, u rubrici Novac, pod kategorijama „Novčanice KM koje su povučene iz opticaja i prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja“ i „Zamjena gotovog novca KM neprikladnog za opticaj“.

Za dodatne informacije u vezi s postupkom zamjene, građani se mogu obratiti Centralnoj banci BiH putem e-mail adrese [email protected] ili na brojeve telefona +387 33 278 335 i +387 33 278 212.