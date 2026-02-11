Centralna banka BiH: Depoziti u bankama dostigli 37,32 milijarde KM, više od polovine drži stanovništvo

Depoziti u bankama u Bosni i Hercegovini na kraju prošle godine iznosili su 37,32 milijarde KM, a prema podacima Centralne banke BiH najveći dio odnosi se na depozite stanovništva, koji čine gotovo 53 posto ukupnog iznosa.

Kako navodi Centralna banka BiH, depoziti građana iznosili su 19,74 milijarde KM ili 52,9 posto ukupnih depozita domaćeg sektora. Ostatak čine depoziti privatnih preduzeća u iznosu od 8,82 milijarde KM, javnih preduzeća 1,97 milijardi KM, vladinih institucija 4,7 milijardi KM te ostalih domaćih sektora 2,1 milijardu KM.

“Najveći dio depozita stanovništva odnosi se na transakcijske račune u iznosu 9,95 milijardi KM, dok su dugoročni depoziti iznosili 5,41 milijardu KM, depoziti po viđenju 3,95 milijardi KM, te kratkoročni depoziti 423,3 miliona KM”, navodi se u odgovoru Centralne banke BiH na upit Capitala.

Iz Centralne banke BiH ističu da ne raspolažu detaljnim analitičkim podacima o pojedinačnim depozitima fizičkih i pravnih lica po bankama, zbog čega nisu u mogućnosti dati informacije o najvećim pojedinačnim depozitima niti o broju klijenata koji na računima imaju više od 100.000, 500.000 ili milion KM.