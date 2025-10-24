Centralna banka BiH snizila projekcije ekonomskog rasta

Jasmina Ibrahimović
Centralna banka BiH

Projekcija rasta ekonomske aktivnosti u BiH u ovoj godini korigovana je naniže, do nivoa od dva posto, zbog slabljenja domaće i vanjske potražnje, koja se odrazila na ličnu potrošnju, investicije, uvoz i izvoz, objavila je Centralna banka BiH.

U Jesenjem krugu srednjoročnih makroekonomskih projekcija CBBiH navodi da su djelimično te komponente nacionalnih računa i pod uticajem baznog efekta iz prošle godine. I dalje najznačajniji doprinos ekonomskom rastu u kratkom roku očekuje se od lične potrošnje, kao najvećeg makroekonomskog agregata.

– Do kraja projekcijskog horizonta, trenutno, očekujemo postepeno intenziviranje ekonomske aktivnosti i postepeno slabljenje inflatornih pritisaka – ističu iz CBBiH.

Napominju da je zbog nedostatka službenih podataka o BDP-u prema rashodnom obračunu za drugi kvartal tekuće godine, korištena posljednja brza procjena rasta realnog BDP-a za drugi kvartal (1,9 posto). U toku je detaljna revizija zvaničnih statističkih podataka o BDP-u prema potrošnom pristupu, te su revizije projekcija u proljetnom krugu 2026. godine moguće i po ovom osnovu, dodali su iz CBBiH.

– Domaći inflatorni pritisci su značajno pojačani od početka godine. U 2025. godini projiciramo inflaciju od 4,1 posto, što je revidirano naviše za 0,6 procentnih poena u odnosu na proljetni krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija, i konzistentna je s posljednjim brzim procjenama inflacije u kratkom roku. U projekcijskom horizontu se očekuje postepeno slabljenje domaćih inflatornih pritisaka – navode iz CBBiH.

Procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti i ostalih makroekonomskih varijabli, kako su dodali, izložene su izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti vezanih za ekonomsku aktivnost u zemljama glavnim trgovinskim partnerima, političke prilike na globalnom i lokalnom nivou, ali i moguće značajne efekte promjena na domaćem tržištu rada na cjenovnu konkurentnost domaćih proizvoda i usluga.

