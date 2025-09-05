Centralna banka BiH uvodi sistem instant plaćanja – novac na računu za nekoliko sekundi

Centralna banka Bosne i Hercegovine najavila je uvođenje TIPS Clone sistema za instant plaćanja, koji će građanima i privredi omogućiti transakcije u realnom vremenu, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, tokom cijele godine, bez obzira na praznike i neradne dane.

Riječ je o kloniranoj platformi evropskog TIPS sistema, koja će dopuniti postojeće servise Bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV) i Žirokliring.

Za razliku od sadašnjih sistema koji rade radnim danima i u ograničenom vremenskom periodu, TIPS Clone će omogućiti da sredstva budu prebačena u svega nekoliko sekundi, bez čekanja i dodatnih troškova.

U prvoj fazi bit će podržana domaća instant plaćanja u konvertibilnim markama, dok je u drugoj fazi planirano povezivanje sa evropskim TIPS sistemom i omogućavanje plaćanja u eurima.

Ovaj model, koji u Evropskoj uniji već funkcioniše, građanima i privredi donijet će jednostavnije, sigurnije i brže plaćanje, ali i razvoj novih bankarskih servisa.

Iz Centralne banke BiH najavljuju da bi sistem trebao biti u funkciji u narednih godinu dana, čime će se Bosna i Hercegovina uključiti u modernu mrežu instant transfera u realnom vremenu.