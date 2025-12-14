Stare novčanice KM uskoro bez vrijednosti: Provjerite rokove zamjene

Centralna banka Bosne i Hercegovine podsjetila je da su novčanice KM u apoenima 10, 20, 50 i 100 maraka, puštene u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine, zvanično povučene iz upotrebe 31. decembra 2024. godine, te da građani imaju jasno definisane rokove i uslove za njihovu zamjenu.

Zamjena u bankama moguća još godinu dana

Zamjena povučenih novčanica trenutno se vrši u komercijalnim bankama širom Bosne i Hercegovine i to zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

Iz Centralne banke pozivaju građane i pravna lica da zamjenu obave što prije, s obzirom na to da su poslovnice komercijalnih banaka lako dostupne i da se postupak u većini slučajeva može završiti u jednom dolasku.

Nakon isteka ovog roka, zamjena u komercijalnim bankama više neće biti moguća.

Od 2026. zamjena samo u Centralnoj banci

U periodu od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. godine, zamjenu povučenih KM novčanica obavljat će isključivo Centralna banka Bosne i Hercegovine, u skladu s važećom odlukom objavljenom u Službenom glasniku BiH.

Zamjena će se obavljati radnim danima od 10 do 14 sati, i to na dvije lokacije, u Sarajevu u ulici Maršala Tita 25, u Odjeljenju trezora Centralnog ureda, te u Banjoj Luci u ulici Vidovdanska 19, u Odjeljenju za trezorske poslove Glavne banke Republike Srpske CBBiH.

Pravo na zamjenu imaju sve fizičke i pravne osobe koje posjeduju vanopticajne novčanice, pod uslovom da su cijele, autentične i bez vidljivih oštećenja ili obojenja.

Stroži uslovi za veće iznose

Za iznose manje od 5.000 KM, podnosilac zahtjeva dužan je samo dokazati identitet važećim ličnim dokumentom. Kod iznosa od 5.000 KM ili više, obavezno je popunjavanje zahtjeva za zamjenu vanopticajnih KM novčanica, dok je za iznose od 20.000 KM ili više potrebna i najava dolaska najmanje 48 sati ranije putem e-maila Centralne banke u Sarajevu ili Banjoj Luci.

Centralna banka zadržava pravo da, kod većih iznosa ili u slučaju dodatnih provjera, postupak zamjene produži do 60 dana. Zamjena će biti izvršena samo ako se utvrdi da su novčanice autentične i da su dostavljeni potpuni podaci o porijeklu gotovine.

Nakon završetka postupka, podnosiocu se izdaje potvrda o isplati, koja ne predstavlja dokaz o porijeklu novca.

Detaljne informacije o povučenim novčanicama dostupne su na zvaničnoj web stranici Centralne banke BiH, a dodatni upiti mogu se uputiti i putem posebne e-mail adrese ili telefonskih brojeva ove institucije.